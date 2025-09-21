Accident à Tenghory : un camion de farine finit dans les rizières

Aux environs de 5 heures, le camion, en provenance de Dakar et à destination de Bignona, a quitté la chaussée avant de terminer sa course dans les rizières de Tenghory, dans l’arrondissement éponyme. Selon les premiers témoignages recueillis, le véhicule, lourdement chargé, aurait perdu le contrôle sur ce tronçon réputé difficile, notamment en raison de l’état de la route.

Heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été déplorée. En revanche, les dégâts matériels sont considérables : le camion est fortement endommagé et une partie de la cargaison de farine s’est répandue dans les champs voisins.

Cet accident relance le débat sur la sécurité routière et met une nouvelle fois en évidence les risques encourus par les usagers sur cet axe vital reliant Dakar à Bignona. Les travaux d’aménagement, toujours en cours sur certaines portions, suscitent l’impatience des populations locales qui dépendent de cette route pour l’approvisionnement en denrées et pour leurs déplacements quotidiens.

