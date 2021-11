Accident en Sierra Leone: le président rentre précipitamment pour se rendre sur les lieux du drame

Julius Maada Bio était sur les lieux de la tragédie, ce dimanche matin, et a appelé ses compatriotes à tirer les leçons de l'explosion pour que cela ne se reproduise « plus jamais » en Sierra Leone, des propos recueillis par Kadiatou Diallo, de la rédaction de RFI en fulfulde.



« Nous sommes venus ici, ce matin, pour apporter notre soutien aux victimes de ce drame, ceux qui ont perdu des parents, des biens, et pour connaître les causes de cet accident mortel. Je présente mes condoléances à tous ceux qui ont perdu les leurs, dans cet incendie. Je demande à tout le monde de respecter la loi pour éviter des problèmes. Pour le moment, il y a eu 100 morts et 100 autres personnes sont alitées dans les hôpitaux. Je remercie vraiment le personnel médical qui a fait un travail exceptionnel. Ils ont tout fait, tout le nécessaire pour sauver des vies. Le gouvernement de Sierra Leone appelle la police, les militaires et le personnel médical à prendre des dispositions à travers l'Agence nationale de gestion des catastrophes pour bien s'occuper des corps afin qu'ils soient inhumés dans les meilleures conditions. Et je demande l'appui de tout le monde pour que tout se passe bien. Je connais vos souffrances et vos peines. Nous les partageons tous ensemble. Je demande à tout le monde de se donner les mains afin que cela ne se reproduise plus dans notre pays. Plus jamais, plus jamais ça en Sierra Leone. »



Après constater les dégâts, le chef de l’État a promis de prendre en charge toutes les victimes des malades, entendant faire la lumière sur cet incendie : « Nous allons ouvrir une enquête pour connaître les causes de cet incendie, et nous allons nous donner la main pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus dans notre pays. »