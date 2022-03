Accusations de viols et de menaces de mort : « Je ne serai jamais emprisonné à cause de ce dossier» (Sonko)

«Je ne vois pas un juge qui peut m'emprisonner. Et je sais que je ne serai jamais emprisonné à cause de ce dossier. C'est un complot qui était censé aboutir en février 2021, mais ils ont échoué. Devant le défunt juge Samba Sall, je lui ai dit ce complot est orchestré par Macky Sall en premier, le ministre de l'Intérieur et sa femme, Mamour Diallo et le procureur d'alors Serigne Bassirou Gueye», a dit Ousmane Sonko.

Interpellé sur la suite de cette affaire, Ousmane Sonko y voit seulement deux possibilités : «un non lieu et une classification sans suite». «Ce sont les deux possibilités que je vois dès lors que leur complot a échoué. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Et partir de ce moment, je vais aussi poursuivre toutes les personnes impliquées dans ce complot. Et ils vont pourrir en prison ne serait-ce qu'à la mémoire des 14 personnes tuées lors des manifestations», a déclaré l'opposant.

Revenant sur l'interview de son accusatrice avec RFI, Le Monde et Jeune Afrique, Ousmane Sonko dit craindre qu'elle soit tuée. « J'ai lu qu'elle aurait envie de se suicider ou de quitter le pays. Je crains qu'on la tue. Elle est gardée par la police j'aurais entendu. Donc entre les mains des hommes de Macky Sall. J'espère que ses parents vont s'enquérir de son sort. Elle a déposé une plainte, elle n'a qu'à rester au pays pour la suite».

Il croit dur comme fer que cette affaire de viol présumé et de menaces de mort est un complot orchestré par le régime en place. L'opposant Ousmane Sonko l'a encore réitéré vendredi soir lors d'un Grand entretien avec des journalistes sénégalais. Il a soutenu qu'il ne sera jamais emprisonné à cause de ce dossier pendant devant la justice.