Adresse à la Nation: pour Macky, la Citoyenneté est mise mal par... les Fake news

Le chef de l'Etat Macky Sall a consacré une bonne partie de son discours à la Nation à la Citoyenneté, qui selon lui, traverse des heures sombres au Sénégal, avec la diffusion de fausses nouvelles sur des personnes innocentes, sous le couvert de la liberté d'expression garantie par la Constitution. Il appelle ainsi aux citoyens sénégalais à plus de responsabilité.

"La citoyenneté n'est pas que droits et libertés. Elle est aussi devoir et responsabilité. Une citoyenneté intégrale assumée veut que le citoyen soit à la fois libre et responsable de ses actes. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité.", a-t-il dit avant de s'indigner: "(...) Or aujourd'hui, la citoyenneté est mise à mal à bien des égards. Elle est mise à mal quand l'honneur et la dignité de personnes innocentes sont mis à rude épreuve par la désinformation érigée en instrument de manipulation des consciences et de discorde sociale".