Affaire ASER–AEE Power : Thierno Alassane Sall va déposer une plainte au Pool judiciaire financier ce jeudi

Le député Thierno Alassane Sall relance le dossier explosif de l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) et de la société AEE Power EPC. Dans une publication sur Facebook, le leader de la République des Valeurs a annoncé qu’il déposera une plainte ce jeudi 16 octobre à 10h, auprès du Pool judiciaire financier, concernant le marché d’électrification de plusieurs localités rurales attribué à l’entreprise espagnole.
« En ma qualité de député à l’Assemblée nationale, je déposerai une plainte, ce jeudi 16 octobre à 10 heures, auprès du Pool judiciaire financier, dans le cadre du marché d’électrification rurale attribué à AEE Power EPC par l’ASER », a-t-il écrit.
Pour rappel, depuis plusieurs mois, Thierno Alassane Sall dénonce un détournement présumé de 37 milliards de FCFA dans ce marché. Lors de ses précédentes sorties médiatiques, il avait directement mis en cause le président d’AEE Power EPC, José Angel Gonzalez Tausz, qu’il accuse de « pratiques douteuses » et d’avoir « suspendu unilatéralement la convention » avec la filiale sénégalaise tout en continuant les négociations.
« Les Espagnols ont suspendu le financement pour savoir où sont passés les 37 milliards. AEE Power Sénégal a encaissé cette somme, destinée à électrifier plusieurs villages, mais aucun justificatif n’a été fourni malgré les réclamations de la Banque Santander », avait-t-il dénoncé le parlementaire.
Face à ces accusations, le Directeur général de l’ASER, Jean Michel Sène, avait réagi en parlant d’une « campagne de désinformation », assurant que toutes les procédures ont été menées dans le strict respect du Code des marchés publics.
De son côté, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, avait tenu à clarifier les chiffres évoqués. Selon lui, les 37 milliards FCFA ne correspondent pas à un versement effectué à AEE Power, mais aux capitaux assurés dans le cadre des garanties émises par la SONAC pour le compte de l’entreprise.
Le ministre avait détaillé les mécanismes en jeu : ces garanties incluent une avance de démarrage (20 % du marché), une avance de dépenses engagées (20 %) et une garantie de bonne exécution (5 %), sur un marché global de 91,97 milliards FCFA étalé sur trois ans.
La prime annuelle d’assurance s’élève, elle, à 947 millions FCFA. Ainsi, les 37 milliards évoqués représentent l’engagement financier garanti, non une somme détournée.
Cheikh Diba avait conclu en affirmant que les garanties émises par la SONAC sont régulières, conformes à la réglementation de la CIMA, et qu’elles respectent les normes juridiques et techniques en vigueur.
