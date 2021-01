Affaire Boubacar Seye: ses avocats demandent l'audition au fond de leur client dans les plus brefs délais

Au lendemain du placement de dépôt de leur client, les avocats du Boubacar Seye demandant un audition de fond le plus rapidement possible afin d'introduire une demande de liberté provisoire. Selon eux, l'état de santé du président de l'ONG Horizon sans frontière n'est pas compatible avec la prison.



"Notre système judicaire est tel que quant vous êtes placé sous mandat de dépôt dans le cadre d'une information vous ne pouvez prétendre à une liberté provisoire tant que vous n'êtes pas entendu au fond. Aujourd'hui, l'objectif clairement est de faire en sorte que monsieur Seye soit entendu le plus tôt possible surtout au regard de son état de santé. Puisqu'il est important qu'on préserve le droit à la santé qui doit primer sur toute autre considération", a soutenu Me Assane Dioma Ndiaye, un des conseils du mis en cause sur la Rfm.



Arrêté vendredi dernier à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) alors qu'il revenait de Lisbonne, Boubacar Sèye avait été déféré devant le procureur lundi dernier. Face aux gendarmes, il n'a pas varié sur ses propos, selon Libération. « Je précise que j'ai reçu les documents de l'Union européenne par mail de la part de Madame Patrice Desbonnes », a-t-il affirmé.



Ces derniers l'interrogeaient sur ses propos tenus dans le journal L'Obs du 27 octobre quand il disait « détenir des preuves que l'Union européenne a injecté environ 118 milliards Fcfa ces dernières années au Sénégal, dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine. Mais ces fonds injectés n'ont pas servi aux ayants droits, parce que le phénomène est devenu plus inquiétant ».