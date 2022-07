Affaire François Mancabou : les révélations de l'autopsie (média)

L’affaire François Mancabou continue à livrer ses secrets. Les résultats de l’autopsie réalisée dimanche dernier, à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, ont confirmé la fracture des vertèbres cervicales causée par un traumatisme et qui peut s’accompagner de troubles fonctionnels et d’atteintes neurologiques graves.



Le journal «Les Echos » qui donne un aperçu de l’examen du corps sans vie de Mancabou, élément supposé appartenir de ce que l'État appelle les "Forces spéciales", informe dans son édition de ce mercredi, que l’autopsie a été effectuée par un professeur, un orthopédiste-légiste et un anatomiste-pathologiste désignés par l’Ordre des médecins.



Selon toujours le canard, les résultats officiels seront livrés demain jeudi. En plus de l’autopsie, une reconstitution des faits sur ce qui s’est passé dans le violon du commissariat central, a été faite hier mardi.



S’agissant de la fameuse vidéo de 13 mn évoquée par le procureur de la République lors de sa sortie sur cette affaire, la police qui a tenu à laver son honneur révèle, selon toujours le journal, que le défunt s’est cognait la tête au mur une seule fois avant de tomber et de s’évanouir.



François Mancabou est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital Principal de Dakar au cours de sa garde à vue. Selon l'acte de décès, sa mort est accidentelle. Une thèse rejetée par sa famille et son avocat qui accusent la police de l'avoir « torturé et brutalisé ».