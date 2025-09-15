Affaire Lat Diop : ses avocats dénoncent un « scandale judiciaire » et une manipulation

Le collectif des avocats de la défense de Lat Diop a animé un point de presse, ce lundi 15 septembre 2025 à Dakar, pour dénoncer ce qu’ils qualifient de « manipulation » et de « scandale judiciaire » autour du dossier de l’ancien directeur général de la Lonase, détenu depuis le 24 septembre 2024.



Inculpé pour « détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds » portant sur un montant estimé à 8 milliards FCFA, Lat Diop n’aurait jamais fait l’objet d’une plainte, mais plutôt d’une dénonciation formulée par un certain Mohamed Dieng. Ce dernier affirme lui avoir remis la somme en question, sur la base de simples captures d’écran de WhatsApp, selon la défense.



Me Amadou Ndiaye a rappelé les zones d’ombre entourant l’arrestation et la détention de son client. Pour lui, la présence de l’infraction d’extorsion de fonds dans le dossier interroge, car elle ne repose que sur les déclarations de Mohamed Dieng.



De son côté, Me Abou Dialy Kane a dénoncé un rapport « scandaleux », jugeant incohérente la double qualification des faits.





« Ce rapport est un scandale. On a dit que Lat Diop a détourné 10 milliards de Fcfa. Le scandale, c’est que les 10 milliards sont considérés à la fois comme relevant d’un détournement de denier public et une extorsion. Cette manipulation est indigeste », a fustigé Me Abou Dialy Kane.





« On ne peut pas considérer à la fois les montants comme relevant d’un détournement et à la fois d’une extorsion de fonds. Soit les montants appartiennent à Mouhamed Dieng soit à la Lonase. On ne peut pas dire que ces montants appartiennent à la fois à la Lonase et à Mouhamed Dieng au point que le juge d’instruction a pris deux qualifications qualifiantes », a-t-il ajouté.



Selon Me Kane, le « dossier est traversé par des scandales de bout en bout ». « Même du point de vue des qualifications, il y a de sérieux problèmes qui se posent ».



La défense s’interroge également sur l’absence de preuves matérielles. « Des milliards n’ont pas été trouvés dans les comptes de Lat Diop pour quelqu’un dont on dit qu’il a détourné et extorqué plus de 10 milliards FCFA. Alors où se trouvent les milliards qu’il aurait reçus de Mouhamed Dieng et qu’il aurait à la fois détournés des caisses de la Lonase », a insisté Me Kane, rappelant que son client réclame depuis le début une confrontation avec Mohamed Dieng, « introuvable ».

