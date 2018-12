Affaire Ngaaka Blindé : l’Etat du Sénégal débouté

Baba Ndiaye alias Ngaaka Blindé, poursuivi pour contrefaçon, falsification et altération de signes monétaires, est enfin libre de toutes poursuites judiciaires. Le juge de la Chambre correctionnelle de Dakar, qui lui avait accordé une liberté provisoire le 13 décembre 2018, a prononcé la relaxe pure et simple du rappeur et de son co-prévenu, Khadim Thiam, ce jeudi 27 décembre.



Dans cette affaire, l’Etat du Sénégal, qui réclamait une amende de 50 millions FCFA, a été débouté. L'avocat du rappeur, Me Aboubackry Barro, estime que le tribunal a fait preuve de sagesse.



«C’est une décision entièrement satisfactoire qui a fait droit à toutes nos demandes. Le juge est allé même au-delà de ces demandes en renvoyant les prévenus des fins de la poursuites. Cela veut que le juge a estimé qu’il y a pas de délit si même il y a un délit, ce délit ne pourrait en aucun cas être imputé aux prévenus», a déclaré la robe noire.



Arrêté en décembre dernier, "Ngaaka Blindé" a été interpellé avec des faux billets de banque d’un montant de 5 millions de F Cfa. Devant le juge d’instruction, le rappeur a juré par tous les saints que l’argent devait juste servir pour un clip.