Affaire Pétrotim: Abdoul Mbaye accuse le Doyen des juges

Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), Abdoul Mbaye accuse le Doyen des Juges Samba Sall d’avoir refusé de donner suite à l’affaire Petrotim, dans laquelle, Aliou Sall, jeune frère du chef de l’Etat sénégalais est accusé de corruption.



« Nous opterons pour une attitude de sentinelle, poursuivant notre rôle d’éveil des consciences, afin qu’un jour, les Sénégalais connaissent mieux les raisons du non-développement de leur pays et choisissent mieux leurs dirigeants à l’occasion d’élections », a dit M. Mbaye, face à la presse ce vendredi.



S’exprimant sur l’affaire Petrotim, l’ancien Premier ministre a promis de poursuivre le combat avec ses camarades de l’opposition. Il a annoncé la poursuite de leur plainte pour faux et usages de faux en document administratif qui a permis, selon lui, d’attribuer des permis pétroliers à Frank Timis et à son partenaire privilégié Aliou Sall, "même si depuis cinq mois le Doyen des juges refuse d’y donner suite au plan local".



En juin dernier, une enquête de la BBC avait révélé que Frank Timis, un magnat roumano-australien des affaires, a fait un paiement secret de 250 000 dollars (environ 146 millions de francs CFA) à une société dirigée par le frère du Président sénégalais, dans le cadre de contrats pétroliers et gaziers.



M. Sall a menacé de porter plainte pour diffamation contre la BBC, avant d'y renoncer à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire au Sénégal. Il dément avoir reçu les 250 000 dollars en question.



L'enquête a suscité l'indignation de nombreux Sénégalais, dont certains ont exigé qu'une enquête judiciaire soit menée par la justice sur les contrats gaziers et pétroliers concernant Aliou Sall et la société Petrotim.