Affaire Pétrotim : Aliou Sall chez le doyen des Juges le 25 novembre

La Division des investigations criminelles (Dic) a bouclé son enquête et a transmis les dossiers au procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, dans l’affaire du scandale de « 10 milliards de dollars » dont les mis en cause sont, Aliou Sall le frère du président Macky Sall, et l’homme d’affaire franco-roumain Frank Timis.



Une information judiciaire ouverte par le Doyen des juges, Samba Sall, « Libération » révèle dans sa livraison de ce lundi qu’Aliou Sall, accusé de corruption dans cette affaire, sera entendu sous le statut de témoin, le 25 novembre prochain.