Affaire Pétrotim: La Dic investit les banques pour fouiller les comptes de Aliou Sall

La Division des investigations criminelles (Dic) poursuit son enquête dans le cadre du présumé scandale de corruption dans l’attribution des contrats pétroliers visant, Aliou Sall, frère du chef de l’Etat. Depuis plus jours, la police a investi les banques pour fouiller les comptes de M. Sall, rapporte « L’Observateur ».



« C’est une dizaine de banques qui ont été saisies », a chuchoté une source au journal, qui a parlé de la Société générale de banques du Sénégal (Sgbs), de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Sénégal (Bicis), la Banque de Dakar (Bdk) et la Compagnie bancaire de l’Afrique occidentale (Cbao).



Parallèlement à la fouille des comptes bancaires personnels de Aliou Sall, les mouvements financiers au profit de la société Agritans sont aussi ciblés. Cette société appartenant M. Sall, a été gérée par son oncle Abdoulaye Timbo, déjà entendu par les enquêteurs de la DIC.



La suspicion s’est invitée dans la gestion de Agritrans depuis que l’ancien ministre en charge de la Communication de la présidence, El hadji Kassé, a déclaré sur TV5 que les 250.000 dollars (environ 125 milliards FCFA) évoques dans le reportage de la BBC, constitue la rémunération d’une activité effectuée dans le domaine agricole.



Cette sortie qui a fragilité la défense de Aliou Sall et du pouvoir, a couté à El hadji Kassé, son poste de ministre en charge de la Communication de la présidence. Il a été remplacé par Seydou Gueye, ancien porte-parole du gouvernement.