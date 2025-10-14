Affaire Soya Diagne : deux chefs d’inculpation contre lui

On en sait un peu plus sur l’affaire Soya Diagne. Le journaliste et patron du site Le Dakarois221, est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et discours contraires aux bonnes mœurs. » Il a été placé en garde à vue ce lundi 13 octobre 2025, après sa convocation à la Sûreté urbaine. Selon des sources proches du dossier, cette procédure fait suite à une auto-saisine du procureur de la République, consécutive à plusieurs publications diffusées sur ses plateformes numériques.



Le parquet a chargé le Commissariat central de Dakar d’ouvrir une enquête sur ces contenus jugés attentatoires aux bonnes mœurs et susceptibles de troubler l’ordre public. Convoqué dans la matinée, Soya Diagne a été entendu longuement avant d’être retenu par les enquêteurs dans le cadre de la procédure.



Le journaliste avait été brièvement interpellé vendredi dernier au Terrou-Bi, avant d’être relâché sous convocation pour ce lundi à 10 heures, comme il l’avait indiqué sur sa page Facebook.

