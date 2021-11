Affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques : le député Boubacar Biaye manifeste a hâte de se présenter devant la justice

Boubacar Williemmbo Biaye, cités dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques, a déclaré mardi à l'Assemblée nationale, face aux députés qu’il n’est mêlé à aucune autre activité hormis ses activités qui consistent à faire des recherches, et le soir à aller faire le sport. Il a manifesté sa volonté de se présenter devant la justice pour laver son honneur.



« Il s'agit de ma responsabilité d'élu local, puisque je suis le Président de conseil départemental. Il s'agit de mes activités politiques. Parce que je suis engagé en politique dans un grand parti. Mais mes activités qui consistent à faire des recherches et le soir à aller faire le sport. Nul autre activité, en tout cas, je ne l'ai fait », a soutenu Boubacar Williemmbo Biaye.



Poursuivant ses propos, le parlementaire a exprimé son souhait de voir son immunité parlementaire levée. « Aujourd'hui, il s'agit de cette question de passeport diplomatique qui a défrayé la chronique depuis le 6 septembre 2021. Je ne prends pas la parole pour clore le débat. Je n'ai pas cette position, je n'ai pas ce pouvoir. Et surtout, notre pays est un état démocratique. Je n'ai pas aussi la prétention de me laver à grande eau parlementaire. Ce n'est pas mon objectif de me défendre. Car j'aurais l'occasion de le faire devant la justice. Je manifeste ma volonté de se présenter devant la justice pour laver mon honneur. Je suis disposé à répondre aux policiers, ou au juge qui aura cette affaire ».



Selon Boubacar Biaye, le mensonge avait pris le dessus sur la vérité. « Chers Collègues depuis le 6 septembre 2021, le diable a utilisé la plume et micro pour pilonner les institutions de la République, et pour mettre à terre notre diplomatie sur des questions qui pouvaient être gérées avec raison et non avec passion. C'est pourquoi je prends la parole pour demander au gens de revenir à la raison. Et de ne pas utiliser la passion. Parce que j'ai constaté depuis cette période-là, Machiavel avait pris le dessus sur Platon. Et le mensonge avait pris le dessus sur la vérité ».



Pour lui, la passion est un danger. Parce qu’il divise. « La passion est un danger puisqu'il divise. La passion apporte la tragédie, créer des conflits. Donc si nous la laissons et choisir la raison, nous aurons beaucoup à gagner à rétablir les vérités partout. C'est l'objet de ma prise de parole », dit-il.