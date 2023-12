Affaire des 136 milliards d'impôts : GMS annonce avoir déposé une proposition à l’Assemblée nationale pour la mise en place d’une commission d’enquête

La « Sabadola Gold Operation" devait payer, en 2022, la somme de 150 milliards de Fcfa d’impôt. Sur ce, l’actuel ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba a baissé l’impôt à 14 milliards de Fcfa soit une différence énorme de 136 milliards de Fcfa, a déclaré Guy Marius Sagna lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi avec le Front pour une révolution anti-impérialistes populaire et panafricaine (Frapp).



C’est pourquoi dit-il, « j’ai déposé une proposition à l’assemblée nationale, de mettre sur pied une commission d’enquête parlementaire afin qu’elle fasse des investigations pour savoir s’il n’y a pas de corruption dans cette affaire de renoncement fiscal ».



Guy Marius Sagna de poursuivre : « J’ai interpellé à trois reprises l’Etat du Sénégal par rapport à cette situation inacceptable. Ce n’est pas en baissant l’impôt d’une entreprise qu’on rend attractif un pays, bien le contraire c’est l’appauvrir. (…) Même si nous allons dans une élection présidentielle où les enjeux et défis sont importants, cela ne doit pas nous faire oublier que le gouvernement est en train de gérer nos ressources, d’une manière anti-démocratique, inacceptable et pas transparente ».