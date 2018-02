Affaire des 65 millions «disparus» de la Ville de Dakar : les pros-Khalifa crient au complot

Suite à la publication dans la presse de 65 millions de francs CFA qui auraient disparus de la ville de Dakar, la cellule de communication des services de Khalifa Sall a tenu, via un communiqué parvenu à PressAfrik, à apporter des précisons. Selon elle, tout est claire dans cette affaire, et que la SGBS, elle-même, l’a confirmé.



«C’est le 20 juin 2016 que les services financiers de la ville de Dakar ont, par courriel, saisi la Société Générale des Banques du Sénégal (SGBS) pour vérification de ce qu’il est advenu du montant de 69.664.866 FCFA viré le 30 juin 2015 sous le N° BV121290. Après vérification ladite banque a reconnu dans sa réponse en date du 22 juin 2016 que le montant a été, par inadvertance, « indûment crédité dans le compte de ENEA à la date du 20/07/2015», révèle le document.



Le communiqué informe aussi que la banque l’a confirmé dans un mail daté du 24 Juin 2016, dans lequel elle déclare «avoir bien reçu la somme de 69.664.866 FCFA encaissée par notre banque le 30 juin 2015 sous le N° BV1212290 dans notre compte tenu auprès de la BECAO. Ce BV devait nous servir à créditer les comptes des bénéficiaires suivants (…) Jardin Botanique (DBV) 65.000.000 ». La banque d’ajouter « les vérifications effectuées par nos services nous ont permis de constater qu’à la suite d’une erreur de manipulation, la somme de 65.000.000 F CFA initialement destinée aux Jardins Botaniques (DBV) a été viré par inadvertance sur le compte de ENEA. Nous avons entamé les démarches pour procéder au recouvrement des sommes indument perçues par l’ENEA afin de pouvoir régulariser le compte DBV».



Et d’ajouter : «Le 27 décembre 2016, un avis de crédit vient confirmer le versement du montant dans le compte des Jardins Botaniques. Dans un courriel la Société Générale des Banques du Sénégal informe la ville de Dakar « de la régularisation du virement de 65 millions dans le compte des Jardins Botaniques comme initialement demandé. La banque ajoute « nous vous présentons toutes nos excuses pour le retard apporté au traitement de ce virement ».



Selon les pros-Khalifa, l’auteur de l’article a voulu participer «à la conspiration politique dont est victime le Député-maire de la ville de DAKAR Khalifa Ababacar Sall et confirme si besoin en est la théorie de la cabale politique».