Affaire des footballeurs sénégalais enlevés au Ghana : Momo et Bamba sont bien rentrés à Dakar

Les deux jeunes joueurs sénégalais, connus sous les prénoms de Bamba et Momo, qui étaient retenus au Ghana, sont finalement rentrés au Sénégal. L'annonce a été faite l’influenceur Cheikh Footyle qui suit l'affaire depuis l'annonce la mort suspecte de Cheikh Touré, un autre footballeur.



"Ils (Bamba et Momo) sont actuellement en isolement pour les besoins de l’enquête. Cependant, plusieurs autres jeunes sont toujours retenus au Ghana ! Restons mobilisés les gars le combat continue", a fait savoir l'influenceur.



Au Sénégal, l’opinion publique a été profondément marquée ces derniers jours, par l’affaire du jeune gardien de but Cheikh Touré, enlevé et tué au Ghana. À la suite de ce drame, plusieurs rumeurs faisaient état de la détention d’autres jeunes footballeurs sénégalais dans le même pays, parmi lesquels figuraient justement Momo et Bamba.

