Affaire des victimes de 2021-2024 : Me Amadou Sall appelle les autorités à assumer leurs responsabilités

Me Amadou Sall, avocat et ancien Garde des Sceaux (2009-2010), a donné son avis par rapport à la relance du dossier des morts survenus lors des manifestations de 2021 à 2024. Bien qu'il se dise « indigné » par la perte de 80 jeunes vies, il a insisté sur la nécessité de situer toutes les responsabilités de manière objective. Selon lui, la justice doit d'abord cibler ceux qui ont publiquement appelé les jeunes au « mortal kombat » ou au « Gatsa Gatsa », les invitant à « assumer les conséquences » de leur appel à l'émeute.



« Ils ont déclaré qu’il y a 80 personnes qui ont perdu la vie lors des manifestations préélectorales de 2021-2024. On ne peut pas ne pas s’indigner face à ces décès qui, pour la plupart, sont des jeunes. Mais, avant de poursuivre Macky Sall pour ces morts, il faut savoir que toutes les victimes atteintes par balles ont toutes été autopsiées. En faisant l’autopsie, les balles ont été extraites des corps sans vie et on sait d’où elles proviennent », a-t-il souligné lors de son passage à l’émission « Face au Jury » de ce dimanche 19 octobre 2025.



Par ailleurs, la robe noire a estimé que relancer ce dossier est un précédent dangereux. Toutefois, il a exigé que toutes les responsabilités soient situées après les enquêtes et autopsies, en ciblant ceux qui ont appelé les jeunes au « mortal combat » ou au « Gatsa Gatsa ». Il les a invité à assumer les conséquences que cela pourrait engendrer.



Il a, par ailleurs, fait savoir que « les soldats du Sénégal ne détiennent pas de Kalachnikov, mais plutôt des M16, HK, et Famas, qui sont des armes de pointe, tout comme la gendarmerie ».



Quant à la police, il a signalé que « la plupart d’entre elles utilisent les Famas ». « Il y a également des balles de Kalachnikov, mais, ce sont les douanes qui les utilisent le plus, et le plus souvent ce sont des balles récupérées des « bandes » lors des opérations de sécurisation.

L’État du Sénégal n’a jamais acheté des balles de Kalachnikov destinées à l’armée, cela ne fait pas partie de leur dotation. Donc si l'on trouve ne serait-ce qu’une seule balle de Kalachnikov, il faut se demander d’où provient-elle. Il faut aussi chercher à identifier le responsable qui a tiré et qui lui a donné l’ordre de le faire. Si l’ordre vient de la gendarmerie, on demande à la gendarmerie d’ouvrir une enquête à ce propos, et si c’est la police, on fait pareil. Mais, est-ce que l’on sait ce que cela peut engendrer ? » a- t-il indiqué.



Me Sall a ainsi fait un rappel de ce qui, selon lui, est à la base de tous ces morts. « Il ne faut pas oublier que les gens ne se sont pas levés brusquement pour envahir les rues. C’est une personne qui les a invités à sortir manifester au péril de leur vie, estimant que plus on enregistre de morts, plus le Kombat est houleux (« Gatsa Gatsa », « Mortal kombat »). Il a même déclaré dans des vidéos que tous les morts seront imputés à celui qui était à la tête du pays. Il y a des vidéos où l'on appelle à une mobilisation de 200 mille personnes pour aller déstabiliser le président sortant au Palais de la République », a déclaré Me Amadou Sall.



Interpellé sur les Pick-Up aperçus également dans des vidéos qui sortaient du siège de l’APR pour rejoindre les manifestations, il a déclaré ne pas être au courant, précisant que cela ne l’engageait pas. Il a ajouté : « On a vu des Pick-Up, des personnes armées de mitraillette, de Kalachnikov sur les routes, des personnes armées qui tiraient à bout portant sur des habitations, tout cela parce qu’une tierce personne a appelé à aller se battre. Aujourd’hui, ils disent vouloir apporter la lumière sur ces morts, malgré la loi d’amnistie, puis ils mettent cela de côté et cherchent à inculper le président Macky Sall. Il est temps que les gens se ressaisissent. Il faut savoir que ce pays n’appartient à personne, ce n’est pas un héritage familial, ni une propriété privée acquise par achat, encore moins un bien acquis par compétences. Donc si on te porte à la tête du pays, il faut savoir le gérer. Rouvrir ce dossier est un précédent dangereux. Mais bon, qu’ils l’ouvrent. Toutefois, une fois lancé, que chacun assume ses responsabilités », aa-t-il conclu.

