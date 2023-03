Affaire du Prodac : Mame Mbaye Niang prépare une plainte contre Sonko et son médecin Dr Boulos

​L’affaire Prodac opposant le leader de Pastef Ousmane Sonko au ministre du Tourisme est loin de connaître son épilogue. Mame Mbaye Niang qui se dit satisfait de la condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans avec sursis et 200 millions F Cfa de dommages et intérêts, ne compte pas s’en arrêter là. Il prépare une autre plainte contre M. Sonko et son médecin traitant Dr Samir Simon Boulos qui lui a délivré le certificat médical. Il les poursuit pour « faux et usage de faux ».

Aminata Diouf

