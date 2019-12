Affrontements entre forces de l'ordre et pêcheurs à Mbour

A Mbour, ville située à 80 km de l'Est de Dakar, des affrontements ont éclaté lundi matin entre les pêcheurs et les forces de l'ordre, appris PressAfrik. Selon nos confrères de Seneweb, les manifestants sortis nombreux ont pris d'assaut toutes les ruelles pour lancer des pierres et brûler des pneus.



Les occupants qui s'activent au marché au niveau du port de Mbour, avaient été sommés de déguerpir les lieux pour les besoins de la construction du nouveau Port. Une décision qu'ils contestent, ajoute la même source.