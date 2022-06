Afrikajom Center exprime sa vive préoccupation sur la situation politique du Sénégal

La sortie des leaders de Yewwi Askan Wi ce mardi pour signifier à la Direction générale des élections qu’ils n’aller pas signer le BAT (Bon à tirer) et alerter les autorités sur leurs intentions de se rassembler vendredi à la Place de la Nation, l’organisation AfrikaJom Center a sorti un communiqué pour exprimer sa préoccupation.



Selon Alioune Tine, les logiques de surenchères, d’escalade et de confrontations politiques et les décisions de l’administration d’interdire les rassemblements publics risquent de compromettre dangereusement la paix et la stabilité du pays. Il invite les acteurs politiques à suspendre toute activité publique susceptible d’engendrer la violence et l’instabilité.



AfrikaJom recommande aux différents acteurs politiques de dialoguer pour éviter de plonger le pays dans le chaos.