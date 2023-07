Afrique-économie / Uemoa : le taux de croissance attendue à 7%, l’inflation en recul de 3 points

Le taux de croissance économique de l’UEMOA va se hisser à 7,00/0 en 2023, tandis que l’inflation a enregistré une baisse de 3, 0 points de pourcentage, s’est félicitée la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de I’Union, au terme d’une session extraordinaire tenue samedi à Bissau.



‘’Abordant l’évolution récente de la situation économique et financière de l’Union et les perspectives, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement se félicite de la résilience des économies de la zone dont le taux de croissance économique est prévu à 7,00/0 en 2023, après 5,90/0 en 2022, malgré les chocs enregistrés sur le plan international et au sein de l’espace communautaire’’, informe le communiqué publié à l’issue du sommet.



La Conférence a salué les ‘’multiples efforts déployés par les Etats membres en vue de préserver le pouvoir d’achat des populations, face au renchérissement des coûts des produits alimentaires et énergétiques’’. ‘’A cet égard, elle note avec satisfaction la décélération en 2023 du taux d’inflation qui s’établirait à 4,40/0, soit une baisse de 3,0 points de pourcentage par rapport à 2022’’, souligne le communiqué.



Il indique que la Conférence ‘’salue les actions appropriées entreprises par les Institutions Spécialisées en vue d’assurer un financement satisfaisant des économies de l’Union’’.



Les chefs d’Etat et de gouvernement ont décidé d’engager la Commission de I’UEMOA, en relation avec le Conseil des ministres à ‘’structurer et mettre diligemment en œuvre’’ un programme spécial d’appui technique et financier de I’UEMOA à la Guinée-Bissau. L’objectif recherché est de ‘’renforcer les capacités des ressources humaines de l’administration publique et les capacités productives du pays’’, précise le communiqué dont L'Aps.