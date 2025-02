AfroBasket 2025 : Les 16 équipes qualifiées désormais connues

Le tableau de 16 équipes pour le FIBA AfroBasket 2025 est maintenant complet après la fin des éliminatoires.



Les 20 équipes nationales ont disputé un total de 59 matches au cours des trois fenêtres de qualification dans six villes africaines.



Les éliminatoires ont commencé par la fenêtre 1 à Monastir, en Tunisie, et au Caire, en Égypte, en février 2024, et se sont poursuivies avec la fenêtre 2 à Dakar, au Sénégal, avant les dernières étapes ce mois-ci à Antananarivo, Rabat et Tripoli.



Sur les 20 équipes nationales qui ont participé aux éliminatoires, la République centrafricaine, le Gabon, le Kenya et le Maroc ont été éliminés, tandis que 16 équipes se sont qualifiées pour la phase finale, qui se tiendra en Angola du 12 au 24 août.



Le dimanche 23 février, la Guinée et le Rwanda ont obtenu les deux derniers billets pour le tournoi africain de cette année.



La liste complète des équipes qualifiées pour le FIBA AfroBasket 2025 est la suivante :



Angola

Cameroun

Cap-Vert

Côte d'Ivoire

République démocratique du Congo

Égypte

Guinée

Libye

Madagascar

Mali

Nigeria

Rwanda

Sénégal

Sud Soudan

Tunisie

Ouganda





Avec FIBA