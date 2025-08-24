Afrobasket encore une défaite du Sénégal en demi-finale: le message émouvant de Louis Adams

Le rêve d'une finale continentale s'est une nouvelle fois brisé pour les Lions de l'Afrobasket. En demi-finale de l'Afrobasket 2025, le Sénégal s'est incliné face à son voisin, le Mali, sur un score de 88 à 80. Une défaite qui met fin au parcours des Sénégalais et les prive d'une chance de remporter le titre qu'ils n'ont pas soulevé depuis 28 ans.



L'ancien international sénégalais Louis Adams a tenu à adresser un message de soutien au lendemain de cette défaite. « C’est dur à accepter, mais il faut rester fiers de nos Lions », a-t-il déclaré, reconnaissant la douleur de cette cinquième élimination consécutive en demi-finale. Malgré la déception, il a souligné le potentiel de l'équipe et a plaidé pour la stabilité.



Pour Adams, il est impératif de conserver le sélectionneur à la tête de l'équipe. « Le coach ne doit pas démissionner, et la fédération ne doit pas non plus le limoger. Il a bâti une équipe solide, pleine d’avenir », a-t-il affirmé. Il est convaincu que, avec de la patience et de nouveaux renforts, cette jeune génération a les moyens de conquérir le titre lors de la prochaine édition de l'Afrobasket.



Le Sénégal devra désormais se concentrer sur le match pour la troisième place, qui aura lieu ce dimanche, tandis que le Mali affrontera l'Angola en finale. La route est encore longue, mais le message de Louis Adams résonne comme un appel à l'unité et à l'espoir pour le futur du basketball sénégalais.