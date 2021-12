Agression du Sg Snpt: le DG de La Poste nie son implication et promet de mettre un terme à la violence dans l’entreprise »

Abdoulaye Bibi Baldé, Directeur général du groupe La Poste a déclaré qu’il va prendre des mesures importantes pour que la violence physique et verbale cesse dans cette entreprise. Il a également précisé que la masse salariale de la poste à elle seule avoisine 17 à 18 milliards par an. Avant de noté que la restructuration de la poste aura lieu sans problème.



« Tous ceux qui me connaissent le savent. Je n’appelle jamais à la violence. Je ne suis pas violent. Ce n’est pas dans mon ADN, et je ne le ferais pas devant mon bureau. Je ne l'ai pas fait, et nous ne sommes pas mêlés ni de prés ni de loin à cette altercation. Effectivement, il y a eu altercation. On avait fait une très bonne réunion du Conseil d’administration. On s’est félicité avec le secrétaire général. On avait trouvé un consensus après 4 heures de réunion. Et toute suite on a entendu des altercations et après des bagarres. Donc le secrétaire général sait très bien avec qui, il a eu cette altercation. Il l’a identifié, il le connaît. Mais le DG ne tape pas. Nous n’avons pas de gros bras. Nous sommes protégés par l’Etat », a déclaré Abdoulaye Bibi Baldé.



Mieux avertit le Dg : « Par contre, je vais prendre des mesures importantes pour que la violence physique et verbale cesse dans cette entreprise. Ça commence à être trop. Ensuite, cette violence physique est à bannir ».



« C’est la masse salariale qui plombe La Poste »

Interpelé sur la situation de la poste, M. Baldé soutient que c’est la masse salariale qui plombe l’entreprise. « Ce qui nous plombe, c’est la masse salariale. Notre masse salariale à elle seule avoisine 17 à 18 milliards par an, et des produits qui sont à moins de 8 milliards. Nous partons tous les ans sur un déficit. C’est pour cela nous appelons à la compréhension et au travail à nos amis les postiers. Parce que nous nous vivons que grâce à la seule volonté de l’Etat. Juridiquement, on n'existe pas. Nous devons comprendre que l’Etat est en train de faire des efforts. Nous devons laisser ces combats inutiles. Parce qu’il n’y aura pas de gagnant, il n'y aura que des perdants. C’est pourquoi j’appelle encore une fois à l’apaisement et au calme et à la paix sociale et j’en fais un credo », a déclaré Abdoulaye Bibi Baldé.



Selon le Dg de la poste, la restructuration de La Poste aura lieu sans problème. « Laisser mourir la poste, ce n’est pas l’option de l’Etat. L’Etat est en train de tout faire pour soutenir La Poste. En soutenant la rémunération du service public. L’Etat est engagé à maintenir cette société ».