Al-Ittihad : Karim Benzema a quitté Jeddah

Le malaise Karim Benzema enfle. Critiqué pour ses performances et son attitude ces dernières semaines, l’ancien international français a même déserté les réseaux sociaux. Au lendemain de la lourde défaite d’Al-Ittihad face au Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (5-2), KB9 a en effet désactivé son compte Instagram. Un geste insignifiant à première vue, mais qui a pourtant suscité son lot de réactions.



Si la presse saoudienne a évoqué une volonté de prendre de la distance de la part de Benzema, certains journalistes se sont fait l’écho d’un mal-être du joueur. Ce vendredi, Arriyadiyah en dit encore plus sur la situation traversée par le Ballon d’Or 2022.



Selon le média local, Benzema aurait en effet quitté Djeddah pour des raisons «personnelles» ces dernières heures. Il aurait ainsi manqué les deux dernières séances d’entraînement de son club, et serait forfait pour la rencontre prévue ce samedi face à Al Taee.





Footmercato