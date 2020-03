Alassane Ouattara : un départ surprenant

Le président ivoirien Alassane Ouattara a étonné ses détracteurs en annonçant qu'il ne se présenterait pas pour un troisième mandat, mettant ainsi une pression sur les autres dirigeants régionaux pour qu'ils suivent son exemple, écrit James Copnall, de BBC Newsday, depuis Abidjan.



Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu cela : un homme politique africain arrive au pouvoir, jouit pleinement de son temps au pouvoir et change la constitution pour se présenter à nouveau.



Ce scénario a cependant une fin inhabituelle - et qui a suscité à la fois applaudissements et consternation en Afrique de l'Ouest et plus loin encore.



Au début de ce mois, Alassane Ouattara, 78 ans, a officiellement annoncé qu'il ne se présenterait pas pour un troisième mandat controversé en tant que président de la Côte d'Ivoire, pays riche en cacao, même si une constitution récemment modifiée semblait lui permettre cette possibilité.



Les politiciens qui s'étaient rassemblés pour l'entendre parler dans la capitale Yamoussoukro ont été surpris - et la surprise a même pu être plus grande encore en Guinée voisine.