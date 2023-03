Albanie : un mort dans l'attaque contre une chaîne de télévision

Un agent de sécurité a été tué dans la nuit de dimanche à lundi dans une attaque à l'arme automatique contre la plus grande chaîne de télévision privée d'Albanie, Top Channel, a indiqué la police. Des coups de feu ont été tirés avec une kalachnikov depuis une voiture tout-terrain qui passait devant l'immeuble de la télévision, tuant cet homme de 60 ans.



«Les personnes qui n'ont toujours pas été identifiées ont tiré des rafales avec une arme automatique dans la direction de l'immeuble de Top Channel», a indiqué la police dans un communiqué.



«Agression criminelle»

Le premier ministre Edi Rama a dénoncé une «agression criminelle» et exprimé sa «solidarité» avec les équipes de la chaîne. L'attaque a été condamnée aussi par tous les partis politiques.



Au moment de l'attaque, survenue vers 01h00 (23h00 heure de Paris), l'agent de sécurité se trouvait dans une cabine en verre dans la cour de l'immeuble. Cette chaîne emploie des centaines de personnes et beaucoup d'entre elles étaient toujours au travail.