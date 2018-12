Alexandre Benalla n’a pas restitué ses passeports diplomatiques

Mercredi 26 décembre, alors qu’Alexandre Benalla répondait au Monde au sujet de ses différents déplacements en Afrique, il déclarait qu’il ne disposait plus de passeport diplomatique français. Contrairement à ce qu’il affirmait, c’est pourtant bien avec un document de ce type que l’ancien chargé de mission de l’Elysée a effectué plusieurs voyages ces derniers mois, comme l’a révélé Mediapart. Le Monde a pu consulter une copie de l’un des deux documents.

Le passeport diplomatique a été délivré le 24 mai 2018, soit plus de trois semaines après la mise à pied décidée par l’Elysée – consécutive aux violences qu’il avait commises le 1er mai et pour lesquelles il est notamment mis en examen pour « violences volontaires ». Le document est valide jusqu’au 19 septembre 2022.

Selon nos informations, c’est avec ce passeport qu’il a voyagé dans certains pays d’Afrique qu’il a visités en tant que « consultant »(comme il définit aujourd’hui ses nouvelles fonctions) en novembre et en décembre, période durant laquelle il s’est entre autres rendu au Congo-Brazzaville, au Cameroun et au Tchad. Pour chacun de ces déplacements, il était accompagné de l’homme d’affaires franco-israélien Philippe Hababou Solomon, spécialisé dans la diplomatie privée sur le continent. Celui qui a « pris M. Benalla en apprentissage », comme il l’a expliqué au Monde, conseille notamment le Qatar en matière de diplomatie et d’investissement en Afrique. Tous deux comptent prochainement se rendre au Sénégal pour y rencontrer le chef d’Etat, Macky Sall, disposé, assurent-ils, à les recevoir.