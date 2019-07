Alfred Ndiaye : “Le Sénégal va essayer de tout donner pour battre l’Ouganda”

Aborder le match contre l’Ouganda



«On va aborder le match contre l’Ouganda avec l’ambition de gagner. On n’est pas venus ici pour se faire éliminer en huitièmes de finale. On a perdu un match contre l’Algérie et on n’a plus le droit de faire un faux pas. On sait que l’Ouganda est une équipe joueuse avec un football offensif“, déclare le milieu de terrain du Sénégal.



Ambition d’aller le plus loin possible



Selon lui, les Ougandais pressent beaucoup à la perte du ballon et le Sénégal a eu à faire l’expérience quand il jouait contre eux. “On a vu que c’est une bonne équipe et elle l’a montré au premier tour. Donc, il faut être prudent. On ne se considère pas comme favoris mais on est venus ici avec l’ambition d’aller le plus loin possible“, Poursuit Alfred Ndiaye.



Tout donner pour battre l’Ouganda



D’après le milieu de terrain, maintenant chaque rencontre sera un match couperet et le Sénégal va essayer de tout donner pour battre l’Ouganda et continuer l’aventure. L’objectif est atteint et les joueurs sont déçus d’avoir perdu contre l’Algérie. Poursuivant, il confie que l’Algérie a été plus réaliste et efficace que le Sénégal.



