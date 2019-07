Algérie : la fierté de Mahrez

"Ça a été un match très dur contre une équipe très forte. Il y a eu la décision du VAR pour le penalty. Nous sommes très contents, être en finale est une chose incroyable. On est très, très heureux de rendre fier le peuple, c'était notre objectif. On sait que le peuple est avec nous, derrière nous à fond. On veut tout lui donner, a indiqué le Fennec après la partie. Est-ce que c'était mon meilleur but ? Je pense que c'était le plus important en sélection."

L’Algérie défiera le Sénégal, vendredi (21h), dans une finale inédite.



besogner