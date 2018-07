Aliou Cissé : «Pourquoi j’ai aligné Diao Baldé contre la Colombie»

Prenant le contrepied de ses détracteurs, Aliou Cissé, qui , dit-on , a cédé à la pression populaire sur le cas Diao Baldé répond à ses détracteurs. Le coach des "Lions" de la Teranga affirme qu'il ne reconnait qu'une seule pression: celle de "l'impératif de résultats et de performance".



"Mes choix sont dictés par les impératifs de résultats et de performance de mon équipe et ce,quelles que soient les situations.C'est la seule pression qui du sens pour moi. Baldé Keita, comme tous les joueurs alignés durant notre campagne, correspond à des choix stratégiques. il y avait 23 joueurs capables de jouer à tout moment et c'est ça la force collective et c'est aussi ça la force de l'équipe du Sénégal", a tenu à répondre le successeur d'Alien Giresse.