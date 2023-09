Aliou Cissé sur la défaite : « c’est une alerte, il faut avoir l’humilité de continuer à travailler »

En conférence de presse d’après match, le sélectionneur national Aliou Cissé est revenu sur le revers de l’équipe du Sénégal face à l’Algérie (1-0). Une défaite alarmante selon l’entraîneur, qui estime que son équipe va apprendre de ce revers.



« Oui, c’est une alerte. Il faut avoir cette humilité de continuer à travailler. Mais c’est un match amical, de préparation. Ce qui nous intéressait, c’était au plan du jeu de nous confronter aux meilleures équipes », a-t-il confié.



Le sélectionneur des « Lions » se dit satisfait du contenu malgré la défaite. « Les gens retiennent la défaite mais il y a un contenu intéressant. Ils ont répondu présent à mes demandes, mais comme je l’ai dit, on a manqué d’efficacité et d’agressivité. Mais cela ne freine pas nos ambitions, on va travailler », a dit Aliou Cissé.



« Quand on perd un match, on peut toujours penser qu’il manque un joueur, qu’il manque quelqu’un, mais en réalité, j’ai un très bon groupe. Nous avons constitué un groupe avec des remplaçants, et même pour certains postes, des triplettes. Ismaïla, on le connaît, on peut imaginer qu’il nous a manqué car il manquait un peu de percussion. Ismaïla est un joueur de percussion et Iliman rentre à l’intérieur, mais ce sont deux profils intéressants », a laissé entendre le sélectionneur national.