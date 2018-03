Aliou Cissé sur sa nouvelle recrue Santy Ngom: « Sur sa première touche de balle, il est...»

Le coach de l’équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé a publié ce mercredi une liste de 30 joueurs qui feront face à l’Ouzbékistan le 23 mars prochain à Casablanca et à la Croatie quatre jours plus tard au Havre pour des matchs amicaux, dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde Russie 2018. Et parmi, ces 30 joueurs il y a Santy Ngom, sociétaire du FC Nantes qui retrouve pour la première fois la tanière. Un joueur avec « une créativité qui est très intéressante », selon le technicien sénégalais.



L’entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé est revenu sur les motivations qui l’on poussées à sélectionner l’attaquant du FC Nantes Santy Ngom qui découvre pour la première fois la tanière.



Selon le coach Santy Ngom est créatif et technique : « Je crois qu’aujourd’hui, il a une créativité qui est très intéressante. Sur sa première touche balle, c’est un garçon très intéressant aussi. Je crois que l’occasion était venue pour ces deux matchs de tester, de regarder, de peaufiner et on a pensé à lui. On le suit depuis un bon bout de temps. La seule chose qu’on peut dire c’est lui souhaiter la bienvenue chez nous et je sais qu’il a les qualités pour s’exprimer dans cette équipe nationale ». A estimé Cissé concernant Santy Ngom.



Il ajoute avoir pris langue avec Ranieri, coach du jouer au FC Nantes au sujet de l’attaquant : « Santy Ngom, c’est un jeune joueur qui évolue à Nantes. Je crois qu’il fait de très bonnes choses, il a une marge de progression. J’ai eu à discuter avec Ranieri qui a dit de très bonnes choses sur ce garçon », a indiqué le sélectionneur sénégalais.



Les « Lions » vont entrer en regroupement le 19 mars à Paris avant de rallier directement Casablanca pour jouer le 23 mars avec l’Ouzbékistan.