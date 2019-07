Aliou Sall convoqué à la Dic ce mercredi: son avocat ne confirme pas encore

La demande de la Plateforme « Aar Li Nu Bokk », à savoir la convocation du frère du Président Sall, Aliou Sall, cité dans le scandale à « 10 milliards de F Cfa » dans le pétrole sénégalais, n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. L'ex-Directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation (Cdc) sera entendu par la Division des investigations criminelles (Dic) demain, mercredi 10 juillet 2019, si l'on en croit à Seneweb, qui se base sur une source qu'il qualifie de fiable..



Selon nos confrères, le rendez-vous est fixé à 10 heures. Le site web précise que cette convocation entre sûrement dans le cadre de l'enquête sur les révélations de la BBC, à propos des contrats pétroliers et gaziers accordés à Petro-Tim, et sur la fuite du rapport de l'IGE sur cette compagnie de l'homme d'affaires Frank Timis.



Pour en avoir le coeur net, PressAfrik a joint l'avocat du maire de Guédiawaye, Me Moustapha Dieng, qui n'a ni confirmé ni infirmé l'information. "je suis en salle d'audience en train de plaider. Je vous reviens", a-t-il lancé avant de raccrocher.