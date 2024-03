Aliou Sall tacle Diomaye : « Amadou Ba n’a pas besoin d’être chaperonné… »

Le soutien de Macky Sall à son candidat Amadou Ba est plus utile dans l’ombre que sur le terrain, a déclaré Aliou Sall. Selon l’ancien maire de Guédiawaye, le président de la République et le candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakaar s’entendent bien. Il se dit très confiant quant à l’élection présidentielle prochaine.



« Amadou Ba n’a pas besoin d’être chaperonné comme l’autre candidat (Diomaye Faye) qui lui, a besoin de la présence de son mentor (Ousmane Sonko). Certes, Macky Sall est notre patron politique, certes, c’est lui qui a choisi Amadou Ba, certes qu’il lui apporte tout le soutien nécessaire. La preuve, quand les gens ont hésité, c’est lui qui a demandé à tout le monde de faire du terrain. C’est possible aussi que dans les heures à venir qu’il puisse descendre sur le terrain. Mais je pense que son appui est surtout attendu ailleurs », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Guédiawaye.



Le frère du Président Sall n’a pas manqué de donner les nouvelles de Amadou Ba qui selon lui, se porte à merveille. « Je l’ai vu hier (mardi) à 21 heures et il était en hyper forme. Certainement, encouragé par les immenses foules. Je n’ai jamais vu une caravane aussi populaire et enthousiaste. Et donc, c’est tout naturellement que tout cela ait un impact positif sur notre candidat », a-t-il fait savoir.



Aliou Sall lance un appel lancé aux jeunes. D’après lui, « l’élection présidentielle est un moment déterminant pour un pays. « J’appelle les jeunes, en particulier de se départir de l’émotion et de penser à l’avenir de ce pays », a dit l’ancien maire de Guédiawaye.