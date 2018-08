Alioune Tine avertit : «C’est un volcan qui est endormi pour le moment mais il ne faut pas provoquer le destin»

«J’ai l’impression qu’avec les évènements que nous vivons en ce moment qui se suivent, qui se ressemblent, que ce sont les moments les plus sombres de l’histoire politique du Sénégal que nous vivons». C’est la réaction d’Alioune Tine sur les ondes de Sud fm, suite à la révocation par décret présidentielle de Khalifa Sall en tant que maire de Dakar.



M. Tine d’ajouter : «Si vous avez la possibilité de liquider politiquement ou de mettre un terme à la carrière politique de vos adversaires tout en protégeant vos partisans, c’est extrêmement grave. On n’est plus dans un Etat de droit».



A l’en croire, les tenants du pouvoir doivent revenir à la raison car, «le moment de l’action n’est pas encore arrivé, mais je ne pense pas que ce soit très loin si on continue d’agir de la sorte parce qu’au train où vont les choses, les gens commencent à avoir de graves occupations de l’avenir de la démocratie… »



Avant de conclure sur le sujet : «C’est un volcan qui est endormi pour le moment mais il ne faut pas provoquer le destin. On est en train de franchir un certain nombre de frontières qui jusqu’ici constituaient la frontière d’éthique de l’Etat de droit».