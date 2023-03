Alioune Tine sur l'affaire Prodac : "le problème de fond, c'est la question de l'éligibilité"

Le ​Fondateur D'Afrikajom Center a analysé l'actualité politique sénégalaise marquée par le procès en diffamation du Prodac qui est à l'origine de violentes manifestations jeudi, dans plusieurs localités du pays. Selon Alioune Tine, "le problème de fond, c'est la question de l'éligibilité".



"On est en train de vivre de façon prématurée une crise pré-électorale sur la question de l'éligibilité parce que c'est ça le fond du problème", a déclaré M. Tine.



A en croire le droit-de-l'homiste, le problème pouvait se régler sur un plateau de télé parce qu'il s'agit, "tout simplement d'une question de recevabilité concernant Prodac qui a fait l'objet de débats, de contestations dans les médias il y a presque un an".



Donc, a-t-il expliqué sur Sud Fm : "ressortir tout ça, pour tout simplement nous amener une telle tension, j'estime que c'est une véritable absurdité".



Ce qu'il faut faire pour régler "la question de l'éligibilité", a recommandé l'ancien président du Comité Sénégalais des Droits de l'Homme, "c'est de s'assoir, d'en discuter et de créer la confiance entre les acteurs politiques sur le processus électoral qui vient juste de démarrer avec l'inscription sur les listes électorale".



Pour M. Tine, "exclure un candidat, c'est toujours prendre des risques de déstabilisation pour le pays et ça", a-t-il justifié : " nous l'avons vu en Côte d'Ivoire avec l'exclusion de Ouattara qui a mené une guerre civile".



Par conséquent, a-t-il exhorté : " il faut faire extrêmement attention avec l'exclusion des candidats ". Il est d'avis qu'un processus électoral ça se discute".



Alioune Tine a estimé que : " Nous n'avons pas encore des institutions capables de protéger le Sénégal par rapport à des dérives de cette nature surtout par rapport aux dérives du pouvoir central". Parce que, a-t-il regretté : " On a à peu près le même problème avec le Conseil constitutionnel de 2011-2012 que le Conseil constitutionnel d'aujourd'hui sur la question du troisième (3e) mandat. et ça, on aurait pu le régler une fois pour toute". Parce que , dit-il, "ça aller calmer le jeu".



La solution selon Alioune Tine



"Etre dans l'incertitude sur la question de l'éligibilité du Président de la République ou non, c'est un problème. Être dans l'incertitude sur l'éligibilité du principal opposant au Sénégal, oui ou non, ça c'est un vrai problème de démocratie qui ne se règle pas au palais de justice et qui se règle par la concertation, le dialogue politique", a-t-il soutenu. M. Tine est convaincu que : "C'est ça la solution".



L'ancien Président de la Raddho de lancer un appel aux Sénégalais : " c'est à eux de prendre leur responsabilité pour protéger le Sénégal et éviter la tension, éviter les dérives".