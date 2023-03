Allemagne: l'auteur présumé de la fusillade était un ancien membre des Témoins de Jéhovah

Huit morts dont l’auteur de l’attaque et un fœtus de sept mois. Huit blessés dont quatre grièvement. C’est le bilan de la fusillade d’hier soir dans un centre des Témoins de Jéhovah de Hambourg que les autorités ont communiqué lors d’une conférence de presse. La présence à proximité de forces spéciales de la police qui ont interrompu l’attaque a sans doute permis d’éviter un bilan encore plus lourd.

L’auteur de l’attaque a pris la fuite dans le bâtiment avant de se suicider. Il avait de nombreuses munitions sur lui et des centaines ont été retrouvées à son domicile. Philipp F. disposait d’un permis légal de port d’armes.

Vers de nombreux débats... Une lettre anonyme évoquant ses troubles psychologiques avait conduit, le mois dernier, à un contrôle à son domicile. Les policiers n’avaient pas estimé que des éléments suffisants existaient pour justifier une enquête plus approfondie. Cette information va sans doute susciter de nombreux débats.

Philipp F. est un ancien membre de cette communauté des Témoins de Jéhovah qu’il avait quittée il y a an et demi. D’après les autorités, il nourrissait une aversion contre cette communauté. Un motif politique ou terroriste est a priori exclu. Les enquêteurs pourront peut-être ultérieurement en savoir plus sur les motivations exactes de Philipp F.