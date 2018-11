Aly Ngouille Ndiaye: "Je ne peux pas affricher un fichier que je n'ai pas"

Depuis sa ville natale, Linguère où il se trouvait ce week-end, le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a répondu à l'opposition sénégalaise dont les experts ont boudé la salle de la Direction de l'automatisation du fichier, au motif que le fichier présenté "n'est pas bon"."Ceux qui disent qu'il existe trois fichiers, s'ils sont aussi certains de ce qu'ils avancent, rien ne les empêche de les afficher ou de les rendre public. Moi, je ne peux pas affricher un fichier que je n'ai pas. C'est aussi simple que ça", a déclaré le ministre.Aly Ngouille Ndiaye a réitéré son engagement pour que les élections se passent dans la transparence. "Dans notre démarche, nous avons d'abord privilégié la transparence. Lorsqu'une partie de l'opposition a demandé à accéder au fichier, nous avons tout simplement mis en place une plateforme pour permettre à ces gens de pouvoir exercer un contrôle".Toutefois, le ministre a précisé que le fichier ne comporte que ce qu'il avait déjà en 2017, lors des dernières élections législatives, en plus des modifications intervenues en mars et en avril dernier. "A ce fichier de 2017, on ajouté qui ont fait l'objet de mouvement, ceux qui ont eu, entre temps, la majorité et se sont inscrits (...), a expliqué M. Ndiaye.