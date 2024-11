Amadou Ba aux Sénégalais : « Vous avez démontré la force et la vitalité de notre démocratie »

À l’issue des législatives anticipées du 17 novembre, Amadou Ba, leader de la Coalition Jamm Ak Njarin, a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers le peuple sénégalais. Il a salué l’engagement exemplaire des citoyens, qui ont, selon lui, une fois de plus illustré la force et la vitalité de la démocratie sénégalaise.



Voici in extenso son message.



Chers compatriotes,



Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers vous tous, Sénégalaises et Sénégalais, pour votre engagement exemplaire lors du scrutin législatif du 17 novembre. Vous avez, une fois encore, démontré la force et la vitalité de notre démocratie.



Au nom de la coalition JÀMM AK NJARIÑ, je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui ont voté pour notre projet, ainsi que ceux qui nous ont accueillis avec bienveillance et générosité à travers les localités du Sénégal. Votre soutien nous renforce dans notre volonté de bâtir un avenir meilleur.



Je reconnais qu’en raison du temps limité durant la campagne, je n’ai pas pu rencontrer tous ceux que j’aurais souhaité voir. Je m’en excuse et je tiens à vous assurer que ce n’est que partie remise. Je serai très prochainement parmi vous pour poursuivre ces moments d’échange et de partage si importants.