Amélioration des conditions du Hajj : le Président Diomaye reçoit le ministre saoudien du Hajj et de la Umrah

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu, ce jeudi, le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Dr Tawfiq Bin Fawzan Al-Rabiah, lors d'une rencontre marquante pour les relations bilatérales entre le Sénégal et l’Arabie saoudite, a indiqué le service communicationnel de la présidence du Sénégal.



"Pour sa première visite au Sénégal, l’occasion a été saisie pour saluer l’excellence des relations entre Dakar et Riyad et discuter de l’amélioration des conditions du Hajj pour les pèlerins sénégalais", précise la note.



À l’issue de cette visite, deux accords majeurs ont été signés entre la compagnie aérienne saoudienne Flynas et Air Sénégal. Ces accords visent à instaurer des vols directs reliant le Sénégal aux lieux saints de l’islam, simplifiant ainsi le voyage des pèlerins sénégalais.