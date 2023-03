Aminata Touré: Hadjibou Soumaré doit être « libéré plus vite »

L’ancien premier Aminata Touré qui considère que la mise en garde-à-vue de Cheikh Hadjibou Soumaré est « excessive », demande sa libération au « plus vite ».



« J’exprime ma solidarité et compassion au Premier ministre Cheikh Aguibou Soumaré. Sa mise en garde à vue est excessive et relève d’une volonté expresse d’humiliation. Ceci n’honore pas notre Démocratie et il doit être libéré au plus vite », a posté Mimi Touré.



S'adressant à Macky Sall, l'ancien chef du gouvernement sénégalais sous Abdoulaye Wade (2000-2012) lui a demandé de dire s'il a offert ou non 7 milliards de francs CFA à une personnalité politique française en l’occurrence Marine Le Pen. Cette sortie lui a valu d’être convoqué par la Sûreté urbaine.



Lundi dernier, dans un communiqué rendu public, le gouvernement sénégalais avait rejeté les allégations selon lesquelles le président de la République, Macky Sall, aurait fait un don de 7, 9 milliards de francs CFA à Marine Le Pen.



L’ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré avait adressé quatre questions au président de la République en lui demandant de dire s’il a « donné récemment de l’argent à une personnalité politique française ». « Dans l’affirmative, est-ce un montant de 12 millions d’euros soit environ 7,9 milliards, argent d’un pays catalogué Pays Pauvre Très Endetté. (…) », a-t-il demandé