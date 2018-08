Angela Merkel à Dakar mercredi pour mettre fin à la faible présence allemande au Sénégal

Angela Merkel, sera en visite au Sénégal le mercredi 29 août, dans le cadre d’une tournée africaine qui va ensuite la mener au Ghana et au Nigeria.

Dans un entretien avec le journal L'Enquête, l'Ambassadeur de l'Allemagne à Dakar explique pourquoi la Chancelière allemande a choisi de débuter son périple africain par Dakar. "Elle (la chancelière) a choisi le Sénégal pour envoyer un signal politique fort, pour dire que l’Allemagne apprécie le rôle joué par le pays sur la scène internationale", confie Stephan Röken.

Le diplomate d'ajouter : «Le Sénégal et l’Allemagne partagent des valeurs communes, notamment la question des droits de l’Homme. Nous apprécions le rôle joué par le Sénégal à la Cour pénale internationale (Cpi), ses efforts de stabilisation en Gambie et dans toute la sous-région. Au Mali par exemple, on est des partenaires, car tous les deux pays sont membres de la Munisma. C’est normal qu’il y ait un échange sur ces sujets de la sous-région entre la chancelière et le président de la République Macky Sall".



De manière plus directe, l'ambassadeur Roken, avoue que "l'autre raison qui motive cette visite, c’est la présence économique (de l’Allemagne au Sénégal) un peu faible. On est plus présent dans les pays anglophones de la région. Mais avec cette visite on espère un peu inverser la tendance, dans la mesure où la chancelière sera accompagnée par des hommes d’affaires allemands pour voir les possibilités d’intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays".