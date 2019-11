Angleterre: Sterling réagit sur les réseaux sociaux suite à son exclusion de la sélection

C'est une affaire qui secoue le football anglais. En tête du championnat, Liverpool et Manchester City se livrent une lutte pour le titre en ce début de saison. Dimanche, les Reds l'ont emporté sur leur pelouse face aux Citizens (3-1), et la rencontre a été marquée par une altercation entre Raheem Sterling et Joe Gomez, coéquipiers en sélection.



Réunis lundi, les deux hommes auraient à nouveau échangé des mots, et hier soir la décision est tombée : Sterling est mis à l'écart des Three Lions pour ce rassemblement international.



Mais ce mardi, Sterling a choisi l'apaisement en publiant un long message sur les réseaux sociaux. "Tout d’abord, tout le monde sait ce que ce match représente pour moi. Joe et moi avons eu des mots, avons compris et sommes passés à autre chose." explique l'attaquant. "Nous évoluons dans un sport où les émotions sont fortes et je suis suffisamment adulte pour admettre quand les émotions ont pris le dessus me concernant. C’est pour ça que nous jouons à ce sport et que nous l’aimons. Joe et moi avons tous les deux compris que ce n’était qu’une histoire de 5-10 secondes. C’est fini, passons à autre chose et ne rendons pas ça plus important que ça ne l’est. Soyons concentrés sur notre match de jeudi."



