Anniversaire d'Olivier Dubois: les messages de soutien des proches du journaliste enlevé

À l’occasion de son anniversaire, RFI ouvre son antenne à ses proches, en espérant que, comme d’autres otages ont pu en témoigner par le passé, Olivier Dubois pourra entendre ces messages.



Déborah Al Hawi Al Masri est la compagne d'Olivier Dubois. Elle envoie un message positif à ce dernier avec leurs deux enfants : « Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, mais on refuse que ça soit un jour triste. Avec les enfants et tes amis, on va manger un bon gâteau au chocolat pour toi. Même absent, tu es toujours avec nous. Les enfants vont bien, ils t'aiment infiniment et tu leur manques plus que tout. »