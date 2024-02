Apaisement de la situation politique : Macky Sall s’adonne à la douche écossaise

Le président Macky Sall souffle-t-il le chaud et le froid? Tout porte vraiment à le croire. Après s’être mis à dos une partie de l’opinion nationale et internationale, Macky Sall essaie, apparemment de dénouer les fils du nœud. Acculé de partout, le président Sénégalais cherche à trouver une issue à la crise politique actuelle. Ce mercredi, le président Macky Sall a fait part de sa décision d’engager les voies et moyens de mettre en œuvre "un processus pragmatique d’apaisement et de réconciliation" dans le but de préserver et consolider la stabilité du pays.



Dans cette dynamique, le président Sall a demandé la Garde des Sceaux, ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser sa volonté de pacifier l’espace public. Ceci entre dans la perspective du dialogue national et de l’organisation de la prochaine élection présidentielle.



Seulement la volonté affichée du président d’apaiser le climat politique et social ne crée pas une euphorie chez les populations et les hommes politiques. Car dans les faits rien ne prouve cette volonté du chef de l’Etat d’apaiser cette situation.