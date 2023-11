Appel à insurrection: Oustaz Assane Seck entendu sur le fond ce jeudi

Arrêté pour avoir fait, une déclaration sur les conséquences d’une non-participation de Ousmane Sonko à l’élection présidentielle Oustaz Assane Seck a finalement était inculpé et placé en garde à vue depuis le 12 mai, pour atteinte à la sûreté de l’Etat, appel à insurrection, actes et manœuvres à troubler l’ordre public. Des faits qu'il a réfuté sans exception.



A en croire Libération dans sa parution du jour, une demande de mise en liberté provisoire a été déposée sur la table du magistrat instructeur depuis le lundi 13 novembre. Le journal souligne qu’à partir de la date où cette requête a été déposée le juge instructeur a 17 jours pour statuer.



À noter qu'une première demande de mise en liberté provisoire qui a été rejetée a été déposée par ses avocats depuis des mois. Pour rappel, le Prêcheur de la Sen Tv, Oustaz Assane Seck, en détention provisoire depuis 6 mois maintenant avait tenu des propos sur les conséquences de la non-participation d’Ousmane Sonko à l’élection présidentielle, lors d’une émission sur le site Dakar 221.« Soit Ousmane Sonko est candidat et il gagnera l’élection, soit il n’est pas candidat et le pays brûle », avait – il déclaré.