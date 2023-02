Appel de Khalifa Sall aux socialistes: Moussa Taye recadre Alioune Ndoye après sa réplique à l'ancien maire de Dakar

En perspective de la présidentielle du 25 février 2024, Khalifa Sall qui poursuit sa tournée à l’intérieur du pays, a récemment lancé un appel aux socialistes et à la gauche pour soutenir sa candidature. L’ancien maire de Dakar souhaite des retrouvailles de la famille socialiste, estimant qu'il est le « mieux placé et le mieux indiqué pour être leur candidat».



Cet appel n'est pas du goût du ministre de l'Environnement, Alioune Ndoye, cadre au sein du Parti socialiste (Ps) qui était samedi à Hann Bel Air pour répondre à l’invitation de la 9e coordination du parti dans le cadre de l’animation et de remobilisation des bases. Il en a profité pour servir une réponse salée à Khalifa Sall.



« Vous ne pouvez pas quitter le Parti socialiste avec ses idéaux et l’appeler à vous soutenir. Si vous refusez d’être discipliné, personne ne vous suivra », a répondu M. Ndoye prévient, ajoutant que «répondre à cet appel, c’est un manque de confiance en soi».



Par ailleurs, il a invité l'ancien maire de Dakar et candidat déclaré à la présidentielle de 2024 de revenir à la "maison". «Si vous vous identifiez aux socialistes, revenez au bercail ! Notre devoir en tant que Parti socialiste, c’est de rester soudés et unis derrière nos décisions et orientations».



Cette réponse du ministre Ndoye a fait sortir le lieutenant de Khalifa Sall de ses gongs. Moussa Taye l'a recadré dans une note brève transmise à PressAfrik. « Les militants de salon et les socialistes d'occasion manquent cruellement d'éducation et de culture politiques. Notre appel s'adresse aux socialistes qui n'ont pas perdu leurs âmes et non à ceux qui sont dans une logique alimentaire et de survie politique».