Après François Bayrou, les scénarios d’une France dans l'impasse

Depuis les élections législatives anticipées de 2024, le Parlement français est divisé en blocs presque irréconciliables. Aucun ne parvient à imposer une majorité stable, et les tentatives de compromis restent lettre morte. « L’équation politique à résoudre est quasi insoluble », résume le politologue Olivier Rouquan sur RFI, pointant la fragmentation et la polarisation inédite de la représentation nationale.



Matignon, le casse-tête du « mouton à cinq pattes »

Dans ce contexte, la nomination d’un nouveau Premier ministre relève du défi impossible. Ni la droite, ni la gauche ne semblent en mesure de construire un socle suffisamment large. Reste l’option de la société civile, mais c’est aussi un pari dangereux : quelqu'un sans base politique solide risque de se retrouver isolé. « On évoque un profil technique, à l’italienne, mais la configuration française est différente. Même un technicien devra manœuvrer dans une Assemblée très fragmentée et polarisée. Rien ne dit qu’il y parviendra mieux qu’un politique expérimenté », analyse Olivier Rouquan.



Le président pourrait-il s’en remettre à un fidèle de son camp ? Des noms circulent comme Sébastien Lecornu ou Catherine Vautrin. Malgré l'échec de Michel Barnier puis de François Bayrou, Emmanuel Macron retentera-t-il l'expérience ? Peut-être, s'il n'est toujours pas prêt au compromis sur sa politique économique et qu'il reste convaincu que le bloc central est le plus à même de trouver une majorité. Mais quoi qu'il arrive, la manœuvre n’offrirait aucune garantie de stabilité : « Les partis qui pourraient aider à maintenir un gouvernement minoritaire sont eux-mêmes divisés », souligne le politologue.



La tentation d’un gouvernement d’ouverture à gauche, défendue par le PS d’Olivier Faure qui se dit « prêt » à succéder à Bayrou, reste fragile. « Quel est l’intérêt réel du Parti socialiste aujourd’hui d’entrer dans cette galère ? Les prochaines élections ne sont plus si éloignées et même si le budget est moins sévère, ce ne sera pas un budget d’abondance », rappelle Olivier Rouquan. Le chercheur voit dans cette stratégie une posture de communication plus qu’une solution crédible. « L'hypothèse du parti socialiste comme centre de gravité d'un gouvernement, me semble faible », ajoute-t-il, tout en nuançant : « il y a beaucoup de surprises ces derniers temps. »